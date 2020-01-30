Bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu

ADANA’da bisikletli genç, hafriyat kamyonunun arkasına tutunarak yolda ilerledi. Gencin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde yaşandı. Bisikletli genç, önünde giden hafriyat kamyonunun arkasına tutunarak uzun süre trafikte seyretti. Trafikteki araçlara aldırış etmeden yoluna devam eden bisikletli genç, kazaya davetiye çıkarırken, görenleri hayrete düşürdü. Seyir halindeki başka aracın sürücüsü tarafından görüntülenen bisikletli genç, bir süre sonra gözden kayboldu.



