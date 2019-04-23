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Bisikletlerini tamir edip, köy okulu öğrencilerine hediye ettiler

TOKAT'ta Karşıyaka Ortaokulu'nun öğrencileri, eski bisikletlerini tamir ederek, merkeze bağlı Tahtoba Köyü İlkokulu'ndaki çocuklara hediye etti. Kent merkezinde bulunan Karşıyaka Ortaokulu'nun yönetimi tarafından 'Hayat Paylaşmakla Güzel' projesi...

Bisikletlerini tamir edip, köy okulu öğrencilerine hediye ettiler
TOKAT'ta Karşıyaka Ortaokulu'nun öğrencileri, eski bisikletlerini tamir ederek, merkeze bağlı Tahtoba Köyü İlkokulu'ndaki çocuklara hediye etti.
Kent merkezinde bulunan Karşıyaka Ortaokulu'nun yönetimi tarafından 'Hayat Paylaşmakla Güzel' projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda okulun öğrencileri, merkeze bağlı Tahtoba Köyü İlkokulu'ndaki 26 çocuk için sürpriz hazırladı. Kullanmadıkları bisikletlerini okula getiren öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte atölye oluşturdu. Öğretmenlerin yardımıyla eski bisikletler tamir edildi.
Ortaokul öğrenciler tamir işleminin ardından bisikletleri üzerine okulun logosunu yapıştırarak, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Tahtoba köyüne götürdü. Burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 26 ilkokul öğrencisine tamiri yapılan bisikletler ile kitap ve oyuncaklar hediye edildi. Her iki okulun öğrencileri daha sonra 23 Nisan'ı birlikte kutladı.

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