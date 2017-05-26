Bisikletle terapi alan engelliler, şampiyonluk için pedal çevirdi

İSTANBUL, () – ‘ENGELLİLERİN günü birgün değil, her gün’ diyen Kağıthane Belediyesi, engelliler için çeşitli etkinikle rdüzenlemeye devam ediyor. Daha önceengellilerin yüzlerini bisikletterapisi ile güldüren belediye, buke zonlar için birbisiklet yarışı düzenledi. Kazanmak için pedalları çeviren özel çocukların azmi, izleyenleri hem duygulandırdı hem mutlu etti.

Kağıthane Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon Hasbahçe Stadı’nda düzenlendi. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) ve Selahaddin Korkmaz Özel Eğitim İş Uygulama Okulu ‘nda eğitim gören 37 özel çocuk, bisiklet yarışında kıyasıya mücadele etti.

OÇEM’de eğitim gören Abdülmelik Sarıcıoğlu’nun kazandığı yarış sonrası ödül töreni gerçekleştirildi. Tüm katılan öğrencilere madalyanın verildiği törende dereceye girenlere ise çeşitli hediyeler ve kupa takdimi yapıldı.

“DAİMA ENGELLİLERİN YANINDAYIZ”

Bisiklet yarışını başlatanKâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, daima engellilerin yanında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Engelli çocuklarımızın sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilmesi için bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Engelliler haftası münasebetiyle de böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımız hem yarıştılar hem de eğlenceli vakit geçirdiler, dereceye girenleri de ayrıca tebrik ediyorum.”

“ÇOCUKLARA REHABİLİTASYON AMAÇLI BİSİKLET EĞİTİMİ VERİYORUZ”

Özel çocukların antrenörlüğünü yapan Hüseyin Demirkaya, 2009 yılından beri engelli çocuklara bisiklet sporunu sevdirmek için uğraş verdiklerini belirtti. Çocuklar için hem sportif hem de rehabilitasyon amaçlı olarak bisiklet eğitimi verdiklerini belirten Demirkaya, ‘’Şu anda biz toplamda iki okulda da eğitim gören 350 engelli çocuğun tamamını bisiklete bindirdik. Daha önceden hiç bilmeyen ve bizimle birlikte öğrenen birçok çocuk var” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları çalışmalar neticesinde Türkiye ve Dünya şampiyonalarına kadar gittiklerini belirten Demirkaya, ilerleyen dönemlerde Türkiye’de yapılacak bir dünya şampiyonasına altyapı oluşturmak için çaba harcadıklarını aktardı.

“BİSİKLET SPORU ÇOCUĞUN MOTOR GELİŞİMİNE ÇOK BÜYÜK KATKILAR SAĞLIYOR”

Yarışmaya katılan Abdulmelik Sarıcaoğlu’nun annesi Ayşe Sarıcaoğlu ise; ‘’Bisiklet sporu çocuğun motor gelişimine çok büyük katkılar sağlıyor. Bisiklet sinirsel olarak da zihinsel olarak da çocukları rahatlatıyor. Bisikletle birlikte yüzme sporunun da engelliler düzeyinde okullarda mutlaka uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Çocuğumu bu sporla tanıştıran antrenörlerede ayrıca çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)