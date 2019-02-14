Bisikletiyle Fransa'dan Japonya'ya yola çıktı, Çaycuma'ya hayran kaldı

FRANSA'dan bisikletiyle kardeşinin yaşadığı Japonya'ya gitmek üzere yola çıkan Psikolog Tom Galode(29), Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine ulaştı.

Fransız Psikolog Tom Galode, diğer ülkelerin kültürlerini tanımak ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla, bisikletle dünya turuna çıktı. Varış noktası olarak kardeşinin yaşadığı Japonya’yı belirleyen Tom Galode, 12 Ekim 2018'de Fransa’nın Marsilya kentinden hareket etti. Galode, 4 bin kilometrelik bisiklet yolcuğunun ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine ulaştı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Tom Galode, ilçede bisikletiyle gezinti yaptı. Ardından Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'yı ziyaret etti. Galode, tercüman eşliğinde yaptığı açıklamasında ilçedeki bisiklet yollarını çok beğendiğini söyledi. Türkiye'de yoğun araç trafiği nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadığını anlatan Tom Galode, şöyle dedi:

"Türkiye'nin birçok yerinde araçlara öncelik tanınmış, yayalar ikinci plana atılmış ama Çaycuma diğerlerinden çok farklı. Burada insana değer verilmiş. Kent, bisiklet öncelikli hale gelmiş. Çaycuma insan ve doğa dostu bir kent olmuş. Gördüklerimden çok etkilendim. Beni misafir eden, bisiklet dostu Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya teşekkür ederim. Şu anda 4 bin kilometre yaptım. 15 bin kilometre sonra Japonya'ya ulaşmayı planlıyorum. Çaycuma’dan sonra Doğu Karadeniz üzerinden Doğu Anadolu’ya oradan da İran’a geçeceğim. Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin ve Moğolistan’ı geçtikten sonra son durağım Japonya olacak."

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da, Tom Galode’ye yolculuğunda başarılar dileyerek, "Çaycuma artık bir bisiklet kenti. Kendisini burada ağırlamaktan mutlu oldum. Turunu tamamladıktan sonra onu Çaycuma’da tekrar misafir etmek hoşumuza gider" dedi.

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