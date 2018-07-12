Bisiklet kulübünde tanışan çiftten, bisikletli düğün konvoyu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da bisiklet kulübünde tanışıp evlenen ikisi de Türkçe öğretmeni Zeynep Ünal ile Mazlum Akagündüz, bisiklet sporuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düğünden sonra arkadaşlarıyla birlikte bisikletlerle konvoy yaparak tur attı.

Türkçe öğretmeni Zeynep Ünal ve Mazlum Akgündüz, Diyarbakır'da gittikleri bisiklet ve özel sporcular kulübünde tanıştı. Bisiklet turlarında da birlikte pedal çeviren Ünal ve Akgündüz'ün arkadaşlıkları aşka dönüştü ve çift geçen Pazar günü hayatlarını birleştirdi. Düğünün ardından Zeynep Ünal ve Mazlum Akagündüz, dün merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda arkadaşlarıyla toplandı. Bisikletlerini balonlarla süsleyen çift ve arkadaşları gelin ve damadın öncülüğünde yola çıkarak kentin en işlek caddelerinde konvoy yaptı. Damat Mazlum Akgündüz'ün kullandığı bisikletin arkasına bağlanan koltuklu sepete oturan gelin Zeynep Ünal yol boyunca çalınan müzikle oynadı. Yoldan geçen sürücülerin korna çalarak destek verdiği konvoya, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla tempo tuttu.

Bisiklet sporuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için arkadaşları ile konvoy yapan çift, 10 kilometrelik turdan sonra 15 Temmuz Şehitler Parkı'na döndü.



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