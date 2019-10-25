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Bisiklet Festivali'nde sürpriz evlenme teklifi
MERSİN’de, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, Fotoğraf Derneği'nde tanıştığı Ceylan Dümer’e, 6. Mersin Caretta Bisiklet Festivali öncesinde sürpriz evlenme teklifi yaptı. Mersin’de bu yıl 6’si düzenlenen...
GENEL 25.10.2019, 17:01
MERSİN’de, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, Fotoğraf Derneği'nde tanıştığı Ceylan Dümer’e, 6. Mersin Caretta Bisiklet Festivali öncesinde sürpriz evlenme teklifi yaptı.
Mersin’de bu yıl 6’si düzenlenen Mersin Caretta Bisiklet Festivali, sürpriz bir evlenme teklifine şahit oldu. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, sevgilisi Ceylan Dümer için üzerinde 'Benimle evlenir misin?' yazan afiş hazırladı. İngilok'un arkadaşlarıyla birlikte açtığı afişi gören Ceylan Dümer, büyük şaşkınlık yaşadı. Dümer, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Festivalin açılışı için alanda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de genç çifte nikahlarını kıyma sözü verdi.
Mersin’de bu yıl 6’si düzenlenen Mersin Caretta Bisiklet Festivali, sürpriz bir evlenme teklifine şahit oldu. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, sevgilisi Ceylan Dümer için üzerinde 'Benimle evlenir misin?' yazan afiş hazırladı. İngilok'un arkadaşlarıyla birlikte açtığı afişi gören Ceylan Dümer, büyük şaşkınlık yaşadı. Dümer, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Festivalin açılışı için alanda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de genç çifte nikahlarını kıyma sözü verdi.
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