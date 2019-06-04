Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Merkel: AB ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli
Merkel: AB ve ABD aralarındaki...
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...

Bisiklet dostu şehirlerde sınıfta kaldık: İstanbul 74’üncü sırada

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,() – Bir araştırma sonucu dünyanın en bisiklet dostu şehirleri belli oldu. İlk 10’da Avrupa’dan 7 şehrin bulunduğu listede, Türkiye’den sadece İstanbul yer aldı. Megakent 90 ülke arasından 74’üncü sırayı...

Bisiklet dostu şehirlerde sınıfta kaldık: İstanbul 74’üncü sırada

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,() – Bir araştırma sonucu dünyanın en bisiklet dostu şehirleri belli oldu. İlk 10’da Avrupa’dan 7 şehrin bulunduğu listede, Türkiye’den sadece İstanbul yer aldı. Megakent 90 ülke arasından 74’üncü sırayı aldı.

Dijital sigorta şirketi Coya’nın yaptığı 2019 Bisiklet Şehirleri Endeksi araştırmasının sonucunda bisiklet dostu şehirler belirlendi. 90 şehirde yapılan çalışmada bisiklet kullanımı, suç ve güvenlik, altyapı, paylaşım gibi 6 ana kategoride 16 gösterge analiz edildi.

Araştırmanın sonucuna göre dünyanın en bisiklet dostu şehri Hollanda'dan Utrecht oldu. Listede ilk 10’da Avrupa’dan 7 şehir yer aldı. İlk 10’da Avrupa’nın yanı sıra Yeni Zelanda’dan Auckland ve Çin’den Hangzhou’nun bulunduğu kaydedildi. Günlük ulaşım için bisiklet kullanmanın Avrupa'da bir kültür olduğu ifade edilen çalışmada, burada yer alan şehirlerin sıralamaya hakim olmasının sürpriz olmadığı vurgulandı.

90 ülkenin yer aldığı sıralamada Türkiye’den sadece megakent İstanbul yer aldı. 74’üncü sırada bulunan İstanbul, 100 puan üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 25.48’lik derecesiyle bisiklet dostu şehirler sıralamasında sınıfta kaldı.

İşte Bisiklet Şehirleri Endeksi 2019'da en yüksek puan alan şehirler:

Utrecht (Hollanda) – 77.84 Münster (Almanya) – 66.15 Antwerp (Belçika) – 60.51 Kopenhag (Danimarka) – 60.46 Amsterdam (Hollanda) – 60.24 Malmö (İsveç) – 55.88 Auckland (Yeni Zelanda) – 55.38 Hangzhou (Çin) – 52.55 Bern (İsviçre) – 48.76 Bremen (Almanya) – 48.41

.

74- İstanbul (Türkiye) – 25.48

.

88- Bangkok (Tayland) - 18.90
89- Medellin (Kolombiya) – 18.85
90- Lagos (Nijerya) – 11.81

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328