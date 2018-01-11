Birlik başkanından 'kuraklık' tahmini

Nermin UÇTU/MANİSA, () - EGE Bölgesi'nde İzmir ve Manisa'daki barajların doluluk oranları, korkuturken, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Halis Uysal, kuraklığın geçici değil; kalıcı olduğunu savundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve beklenen yağışların gerçekleşmemesi barajları etkiledi. Doluluk oranlarının düşmesi, tarımsal sulama yapan üreticileri de düşündürmeye başladı. Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkezi Birliği Başkanı Uysal, kuraklığın kalıcı olduğunu öne sürerek, radikal önlemler alınması gerektiğini söyledi. Acil alınması gereken önlemleri sıralayan Uysal, ülkede 42 milyar metreküp su kullanıldığını kaydetti. Uysal, "Bunun yüzde 11'i sanayide, yüzde 14'ü içme ve kullanma suyu, geriye kalan yüzde 75'lik miktar ise tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Her şeyden önce tarımsal sulamada acil önlemler alınmalı. Vahşi sulamayı terk edip, su kaybı minimum olan kapalı devre basınçlı damlama ve yağmurlama sulama sistemlerine geçilmeli ve bunun sağlanması için de devlet tam destek vermelidir. Kuraklık geçici değil, kalıcıdır. Bunun için geçici tedbirler yerine kalıcı tedbirler alınmalı. Su, gereğinden fazla kullanılmamalıdır" dedi.

'MİLLİ SU KONSEYİ OLUŞTURULSUN'

Ulusal su kaynakları politikasının belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Su potansiyeliyle kullanılabilir su varlığı arasındaki dengesizlikleri olan, yağış rejimi yetersiz ve düzensiz bir ülke olarak su politikaları alanında dün olduğundan çok daha dikkatli olup, doğru kararlar alarak uygulamak zorundayız. Su ve toprak kaynaklarının kirlenmesini ve yok olmasını engelleyici önlemlerin bir an önce alınması, tarımsal sulama işletmeciliğinde, çiftçilerin söz sahibi olması ve kooperatifçiliğin ve birliklerin desteklenmesi, tarımsal elektriklerden KDV'nin kaldırılması gerekmektedir. Ülkemize bakıldığında o kadar da göründüğü gibi su zengini bir ülke olmadığımız gerçektir. Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başına 10 bin metreküp ve daha fazla tatlı su düşmesi gerekmektedir. Türkiye ise 1870 metreküplük bu miktar su ile dünya sıralamasında 19. sırada yer almaktadır. Su potansiyelimizi en verimli şekilde kullanabilmemiz için baraj yapımına önem verilmesi gerekmektedir. Suları yağışlı havalarda depolayarak kurak mevsimlerde kullanabilmemiz için bir altyapı kurmak zorundayız. Denize akıp giden bir damla su, milli servettir."

FOTOĞRAFLI