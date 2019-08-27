Son Dakika
Birliğinde hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi
ANKARA Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda görev yaptığı esnada beylik tabancası ile intihar eden Uzman Çavuş Süleyman Sevinç (29), Bursa'nın Harmancık ilçesinde toprağa verildi. Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik...
GENEL 27.08.2019, 14:06
ANKARA Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda görev yaptığı esnada beylik tabancası ile intihar eden Uzman Çavuş Süleyman Sevinç (29), Bursa'nın Harmancık ilçesinde toprağa verildi.
Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda görev yapan ve bunalıma girdiği belirtilen Uzman Çavuş Süleyman Sevinç, geçen pazar günü, birliğinde beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
6 yıllık uzman çavuş olduğu öğrenilen Süleyman Sevinç'in ölüm haberi, Bursa'nın Harmancık ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Sevinç'in cenazesi, Ankara'daki birliğinde yapılan törenin ardından Bursa'ya gönderildi. Sevinç, Köçekler Mahallesi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Sevinç'in Türk bayrağına sarılı tabutunu ise jandarma taşıdı. Süleyman Sevinç'in üvey babası Dursun Tokmak ile annesi Zeynep Tokmak, taziyeleri kabul etti. Bekar olduğu belirtilen Süleyman Sevinç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda görev yapan ve bunalıma girdiği belirtilen Uzman Çavuş Süleyman Sevinç, geçen pazar günü, birliğinde beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
6 yıllık uzman çavuş olduğu öğrenilen Süleyman Sevinç'in ölüm haberi, Bursa'nın Harmancık ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Sevinç'in cenazesi, Ankara'daki birliğinde yapılan törenin ardından Bursa'ya gönderildi. Sevinç, Köçekler Mahallesi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Sevinç'in Türk bayrağına sarılı tabutunu ise jandarma taşıdı. Süleyman Sevinç'in üvey babası Dursun Tokmak ile annesi Zeynep Tokmak, taziyeleri kabul etti. Bekar olduğu belirtilen Süleyman Sevinç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
29°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0