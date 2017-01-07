Biriken karın içinde kayboldu

İSTANBUL,() Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle yol kenarında biriken kar kütlesi insan boyunu aştı. Bazı mahalle sakinleri biriken karı eğlenceye çevirdi. Boylarını aşan karın içine girenler görüntü çekmeyi ihmal etmedi.
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL,() Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle yol kenarında biriken kar kütlesi insan boyunu aştı. Bazı mahalle sakinleri biriken karı eğlenceye çevirdi. Boylarını aşan karın içine girenler görüntü çekmeyi ihmal etmedi. (FOTOĞRAF)
07 Ocak 2017 Cumartesi 17:36
İSTANBUL,() Küçükçekmece'de rüzgarın etkisiyle yol kenarında biriken kar kütlesi insan boyunu aştı. Bazı mahalle sakinleri biriken karı eğlenceye çevirdi. Boylarını aşan karın içine girenler görüntü çekmeyi ihmal etmedi.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:35
|08:21
|13:21
|15:44
|18:03
|19:35