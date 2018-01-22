Biri polis 4 kişinin öldüğü bar kavgası davası ertelendi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir barda çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından tutuklanan sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim) ile cezaevinden katılan Hacısalihoğlu savunmasında, üzerlerine mermi yağdığını söyleyerek, "Elimde silah olsaydı, onu kullanmak zorunda kalırdım" dedi.Olay, 20 Kasım 2016'da Karşıyaka İlçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki bir barda meydana geldi. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cem Erdem belindeki tabancayı çekerek ateşledi. Olayda Halil Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan barın sahibi Günay Kılıç, müşteri olarak barda bulunan Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal hayatını kaybetti. Olaydan sonra İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu tutuklandı. Diğer sanık Ali E. ise henüz yakalanamadı.Olayın ardından sanıklar hakkında Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık Engin Hacısalihoğlu ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim) ile katıldı.'ÜZERİME MERMİLER YAĞIYORDU'Duruşmada savunmasını yapan sanıklardan Engin Hacısalihoğlu, olayın yaşandığı tarihte İzmir'deki ablasını ziyaret etmek için geldiğini ve Trabzon'dan arkadaşı olan sanık Cem Erdem'le restoranda yemek yedikten sonra olayın gerçekleştiği mekana geçtiklerini söyledi. Olayda yaşamını yitiren Halil Kaya'nın kendilerinden sonra geldiğini ifade eden Hacısalihoğlu, Kaya'nın külhanbeyi tavırlar sergilediğini ve masalarına gelerek kadeh tokuşturmak istediğini söyledi. Teklifi reddettiklerini söyleyen Hacısalihoğlu, bu kez Kaya'nın küfürlü konuşması üzerine Erdem'in karşı masaya "Arkadaşınızı alın" dediğini belirtti. Bu sırada Kaya'nın belinden silah çıkardığını ve Erdem'in "Silah" diye bağırmasının ardından firari sanık Ali E.'nin de silah çektiğini gördüğünü söyledi.'MEKANDA CAN PAZARI VARDI'Daha sonra üzerlerine doğru ateş edildiğini söyleyen Hacısalihoğlu, "Mekanda bir can pazarı vardı. Cem Erdem'in dışarı çıktığını gördüm. Silah sesleri kesilince ben de dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda, kavgada yaralanan sanık İbrahim Kırca'yı gördüm, sonra onu hastaneye götürdük. Elimde silah olsaydı, onu kullanmak zorunda kalırdım. Çünkü üzerime mermiler yağıyordu. O gece şans eseri hayatta kaldım. Mağdurum ve tahliyemi istiyorum" dedi.Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olayın yaşandığı barda garsonluk yaptığını söyleyen M.A., Kaya'nın mekana sonradan geldiğini ve yer olmadığı için olay çıkardığını, bir masada oturanları yerinden kaldırarak kendisinin oturduğunu ifade etti. Olayda ateş edenleri görmediğini de söyleyen M.A., "Silah sesini ilk duyduğumda şampanya patlatıldığını sandım. İnsanlar çığlık atıp yere yatınca ben de masanın altına girdim. Kimlerin ateş ettiğini görmedim" dedi.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI