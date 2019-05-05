Biri otizmli ve epilepsi hastası, 2 çocuğunun eğitimi için yardım istedi

YALOVA’da bir çocuğunu depremde kaybeden, eşi de intihar eden Seycan Varsak (45), 11 yaşında otistik ve epilepsi hastası oğlu ve lise öğrencisi kızıyla yaşam mücadelesi veriyor. Oğlunun hastalığı nedeniyle çalışamadığını ifade eden Varsak, çocuklarının eğitimi için hayırseverlerden yardım istedi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999’da yaşanan depremde çocuklarından birini, 2015 yılında da intihar sonucu eşini kaybeden Seycan Varsak, otizmli ve epilepsi hastası oğlu Hasan ve lise 3 öğrencisi 16 yaşındaki kızı Esmagül ile yaşam savaşı veriyor. Çocuklarını okutmaya çalıştığını kaydeden Seycan Varsak, "Eşimden kalan hiçbir mal varlığım yok. Hiçbir sosyal güvencem de yok. Eşim epilepsi hastası ve otizmli olan çocuğumun masraflarını karşılayamayınca bunalıma girdi ve intihar etti. Kızım İngilizce öğretmeni olmak istiyor. Maddi durumum yok. Bakım parası alıyorum ancak bu oldukça yetersiz" dedi.

'KİMSE EVİNİ KİRAYA VERMEK İSTEMİYOR'

Çocuğunun sürekli nöbet geçirmesi nedeniyle ev sahiplerinin evlerini kiraya vermek istemediğini söyleyen Varsak, "Benim çocuğum otistik ve epilepsi hastası olduğu için ve sürekli nöbet geçirdiği için özel doktorlara götürmek zorunda kalıyorum. Tetkikler yaptırmak zorunda kalıyorum. Onlar da benim için büyük para. Çocuğum epilepsi nöbeti geçirdiği için gece bağırmaları, çağırmaları oluyor. Gittiğim her yerde kimse ev vermek istemiyor. Hasan için müstakil bir ev lazım. Ben burada oturuyorum, ama ev sahibi de sürekli şikayet ediyor. Kimse de kabul etmiyor" diye konuştu.

Çocuklarının eğitimi için hayırseverlerden destek isteyen Seycan Varsak, "Otizmli çocuğumun eğitimi Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nde devam ediyor. Çocuğum konuşamıyor. Daha okuma yazmayı sökemedi. Çocuğumdan kopamam. Yatılı bir yere verilmesini de istemiyorum. Hafta sonu kızım evde olduğu zaman evlere temizliğe gidiyorum. Biz Yalova’da oturuyoruz, kızım ise Çınarcık ilçesinde okuyor. Yemesi, içmesi, kitap ücretleri var. Servis ücreti var. Çalışamıyorum ve sosyal güvencem de yok. Çocuğuma kimse de bakmadığı için onunla olmak zorundayım. Arada nöbet de geçiriyor. Bu durum bana çalışma şansı tanımıyor. Çocuğumun eli, ayağı, gözü, kulağı benim. Kızıma oğluma eğitim konusunda yardım etsinler. Babaları olamasa bile birer ağabeyleri, ablaları olsunlar" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI