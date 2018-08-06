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Birgün sineklerinin 'ölüm dansı'

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN'da, gelişim sürecini tamamlayarak, çiftleşmek için uçuşan, 'birgün' ya da 'mayıs' olarak adlandırılan sinekler, aydınlatma direklerinin etrafında yaklaşık 1 saat uçtuktan sonra öldü. Ömürlerinin...

Birgün sineklerinin 'ölüm dansı'

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN'da, gelişim sürecini tamamlayarak, çiftleşmek için uçuşan, 'birgün' ya da 'mayıs' olarak adlandırılan sinekler, aydınlatma direklerinin etrafında yaklaşık 1 saat uçtuktan sonra öldü. Ömürlerinin büyük kısmını larva olarak suda geçiren birgün sineklerinin, 3 yıla kadar olan erginleşme sürecini tamamlayıp, sudan çıktıktan sonra ışığa yönelerek, çiftleşme uçuşu yapıp, toplu halde öldüğü belirtildi. 
Erzincan'a 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesinde birgün sinekleri, dün akşam, göl kenarındaki restoranın bahçesinde ortaya çıktı. Havanın kararmasıyla göl üzerinden havalanan çok sayıda birgün sineği, aydınlatma direklerinin etrafında yaklaşık 1 saat uçtu. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, sinekler, ölmeye başladı. Yere düşen sinekleri görenler, şaşkınlık yaşadı. 
İşletme sahibi Cengiz Bahşi, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Bir anda kar yağışı gibi gökyüzünü kapladılar. Her taraf beyaz oldu. Bu, yılda 1 yaşanan tabiat olayıymış. Bizler de buna tanıklık ettik" diye konuştu. 
Sineklerin aniden uçmaya başladığını dile getiren Muhsin Akif Bahşi (7) ise "Görünce çok şaşırdım ama danslarının ardından ölümlerine üzüldüm" dedi. 
BİRGÜN SİNEĞİ
'Mayıs sineği' ya da 'birgün sineği', 'ephemeroptera' takımına ait kısa yaşamlı böceklerin ortak adıdır. Gerçek sineklerden farklı olduğu belirtilen birgün sinekleri, kız böcekleri ve yusufçukları kapsayan eski grubun içinde yer alır. Ömürlerinin büyük bölümünü larva olarak suda geçiren birgün sinekleri, 1 ile 3 yıl arasındaki erginleşme sürecini tamamlayıp, sudan çıktıktan sonra ışığa yönelerek, çiftleşme uçuşu yapıp, toplu halde ölür. 

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