Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Birecik'te sağanak su baskınlarına yol açtı

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde ekili olan sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel sularında sürüklenen 13 araçta hasar meydana geldi. Birecik'te dün gece etkili...

Birecik'te sağanak su baskınlarına yol açtı

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde ekili olan sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel sularında sürüklenen 13 araçta hasar meydana geldi.
Birecik'te dün gece etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle Sancak ve Saha mahallelerindeki çok sayıda ev ile iş yerini su bastı. Sağanak sonucu oluşan sel sularında sürüklenen park halindeki 13 araçta hasar meydana geldi. Kaldırım taşlarının söküldüğü şiddetli yağışın ardından Birecikliler, ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314