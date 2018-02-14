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Birecik'te kelaynaklar, üremeleri için doğaya bırakıldı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan 241 kelaynak, üreme dönemi nedeniyle törenle doğaya bırakıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından...

Birecik'te kelaynaklar, üremeleri için doğaya bırakıldı
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan 241 kelaynak, üreme dönemi nedeniyle törenle doğaya bırakıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977 yılında Birecik’teki Fırat Nehri kıyısında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonunda bulunan 241 kelaynak, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirle beslenip her yıl Şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor. Göç zamanı olan Temmuz- Ağustos aylarında tekrar kafeslere alınacak olan kelaynaklar, üremeleri için törenle doğaya bırakıldı. Törende; Vali Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi ve diğer katılımcılar, kafesin kapılarını açarak kelaynakları doğaya bıraktı.
Vali Erin, nesli tükenmekte olan kelaynakların Şanlıurfa için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Bereketin sembolü olan kelaynaklar, inşallah doğaya bırakıldıktan sonra çiftleşip yavrulayacaklar. Şanlıurfa'nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak kelaynakların şartlarının iyileştirilerek sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam edecek." dedi.
Dünyada kelaynak popülasyonunun Fas ile Türkiye'de bulunduğunu bildiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Erdoğan, kelaynakların yumurtlaması ve kuluçkaya oturmasının, bölgede baharın müjdecisi olarak görüldüğünü söyledi.
Her yıl ortalama 35 yavrunun dünyaya geldiği istasyonda birkaç ay doğal yaşam alanlarında gezen kelaynaklar, kuluçka döneminin başlamasıyla birlikte Birecik’teki istasyona geri dönüyor. Üreme istasyonundaki 241 kelaynağın göç zamanı olan Temmuz- Ağustos aylarında tekrar kafeslere alınması planlanıyor.

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