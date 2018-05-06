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Birbirlerini boyadılar, yağmurda dans edip koştular

Özden ATİK / İSTANBUL, () BEDENSEL Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğinde gerçekleştirilen Renkli Koşu Festivali 5'inci yılında İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde yapıldı. Renkli gıda boyası olan mısır nişastasıyla boyanan...

Birbirlerini boyadılar, yağmurda dans edip koştular

Özden ATİK / İSTANBUL, () BEDENSEL Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğinde gerçekleştirilen Renkli Koşu Festivali 5'inci yılında İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde yapıldı. Renkli gıda boyası olan mısır nişastasıyla boyanan koşucular, sağanak yağmur altında 5 kilometre koştular. 

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan Renkli Koşu Festivali  5'inci yılında, İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde düzenlendi. Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğinde  gerçekleştirilen koşuya, her yaştan binlerce kişi katıldı. Festivalin katılımcıları, sabah saatlerinde Caddebostan Sahili'nde kurulan "Color Sky 5k" standı önünde koşucu paketlerini almak üzere kuyruk oluşturdu. Koşuya özel tişört ve gıda boyalarını alan katılımcılar, daha sonra festival için oluşturulmuş platform ve çevresinde DJ eşliğinde müzikle eğlendi. Ellerindeki gıda boyalarıyla birbirlerini çeşitli renklere boyayan katılımcılar, yağmura rağmen dansçılarla zumba yaptılar. Saat 12.15 sıralarında ise ilk grup, trafiğe kapatılan yolda koşuya başladı.

YAĞMUR ETKİLEMEDİ

Bağdat Caddesi'ne doğru koşan ve yürüyen katılımcılara, renk istasyonlarında da yeniden boya atıldı. Katılımcılar, 5 kilometre koşusunu yine Caddebostan Sahili'ndeki alanda tamamladı. Bir katılımcı, Otizm Derneği'ne yardım için geldiklerini belirterek "Amaç koşmak değil, eğlenmek. Şahaneydi, çok çok eğlenceliydi. Müzikler çok güzeldi. Yağmurun yağacağını biliyorduk, etkilemedi bizi" dedi.  Başka bir katılımcı ise "5 kilometre koşuyoruz, boyanıyoruz. Müthiş bir gün. Yağmur etkilemiyor" derken, bir başka katılımcı da "Pastaya döndük" dedi. Festival, müzik ve dans gösterileri eşliğinde devam etti. 

(FOTOĞRAF)

 

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