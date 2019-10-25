Bir 'tık'la hayatı değişti

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İNTERNETTE arama motoruna 'işitme engelli' yazdığında ekranda gördüğü milli takımın başarısını anlatan haberle heveslenip başladığı teniste şampiyonluk kazanan işitme engelli milli tenisçi Emre Çınar Uğuzlar (27), "Hayalim Avrupa...
GENEL 25.10.2019, 09:41
İNTERNETTE arama motoruna 'işitme engelli' yazdığında ekranda gördüğü milli takımın başarısını anlatan haberle heveslenip başladığı teniste şampiyonluk kazanan işitme engelli milli tenisçi Emre Çınar Uğuzlar (27), "Hayalim Avrupa şampiyonası ve olimpiyatta madalya kazanmak" dedi.
Antalya'da oturan Emre Çınar Uğuzlar, internette arama motoruna 'işitme engelli' yazdığında ekranda gördüğü tenis milli takımı başarısını anlatan haberle bu spora özendi. 2 yıl önce tenis antrenmanlarına başlayan Uğuzlar, katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu. Bu yıl da Mersin'de düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılan Uğuzlar, teklerde üçüncülük, çift erkeklerde ise birincilik madalyasını kazandı.
Bir firmada eğitim ve kalite biriminde görev yapan Uğuzlar, haftanın 6 günü mesai saatinden sonra tenis antrenmanı yaparak müsabakalara hazırlanıyor. Teniste kazandığı başarılarla özgüveninin arttığını vurgulayan Uğuzlar, "Gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına ve 2021'de yapılacak İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyorum. Hayalim Avrupa şampiyonası ve olimpiyatta madalya kazanmak" diye konuştu.
Antalya'da oturan Emre Çınar Uğuzlar, internette arama motoruna 'işitme engelli' yazdığında ekranda gördüğü tenis milli takımı başarısını anlatan haberle bu spora özendi. 2 yıl önce tenis antrenmanlarına başlayan Uğuzlar, katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu. Bu yıl da Mersin'de düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılan Uğuzlar, teklerde üçüncülük, çift erkeklerde ise birincilik madalyasını kazandı.
Bir firmada eğitim ve kalite biriminde görev yapan Uğuzlar, haftanın 6 günü mesai saatinden sonra tenis antrenmanı yaparak müsabakalara hazırlanıyor. Teniste kazandığı başarılarla özgüveninin arttığını vurgulayan Uğuzlar, "Gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına ve 2021'de yapılacak İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyorum. Hayalim Avrupa şampiyonası ve olimpiyatta madalya kazanmak" diye konuştu.
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