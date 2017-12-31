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Bir kova yoğurt ile çeyrek bilet takası

Arif ARSLAN/BATMAN, () - BATMAN'da yaşayan Hacire Demir, pazara satmak için getirdiği yoğurtların bir kovasını Milli Piyango çeyrek biletiyle takas etti. Demir, ilk kez bilet aldığını belirterek, "'Ya çıkarsa' deyip, elimdeki son bakraç...

Bir kova yoğurt ile çeyrek bilet takası

Arif ARSLAN/BATMAN, () - BATMAN'da yaşayan Hacire Demir, pazara satmak için getirdiği yoğurtların bir kovasını Milli Piyango çeyrek biletiyle takas etti. Demir, ilk kez bilet aldığını belirterek, "'Ya çıkarsa' deyip, elimdeki son bakraç yoğurdu da çeyrek biletle takas yaptım" dedi. 
Batman merkezdeki köy pazarında, yılın son gününde Milli Piyango bileti satan Selahattin Usta (45) ile yoğurt satan Hacire Demir (55) takas usulü alışveriş yaptı. Çeyrek bilet karşılığında Demir'den 5 kiloluk bir kova yoğurt aldığını söyleyen Usta, "Hacire teyzenin çeyrek biletine talih kuşu konarsa beni de unutmayacak. Çeyrek biletleri daha çok köy pazarında sattım. 15 gün içinde 5 bine yakın bilet satışını gerçekleştirdim. Sattığım biletlerin çoğu çeyrekti. Umarım Hacire teyzenin biletine talih kuşu konar" diye konuştu. 
'İLK KEZ MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALDIM'
Batmanlı 12 çocuk annesi Demir ise ilk kez piyango bileti aldığını dile getirerek, "Pazara satmak için getirdiğim yoğurt bakracının sonuncusunu da 'Ya çıkarsa' deyip, piyango bileti ile takas ettim. Şansımı deneyeyim, diye ilk kez böyle bir bilet aldım. Biletime büyük ikramiye çıkarsa elbette seyyar satıcıyı da unutmayacağım" dedi.

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