Bir kadın ailesiz, bir aile babasız kaldı

UŞAK'ta, otomobille cipin çarpıştığı kazada ölen aynı aileden 3 kişi, İzmir'de toprağa verildi. Kazada annesi, babası ve ağabeyini kaybeden Zekiye Ata, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. 1 yaşındaki bebeğinin babası Mesut Hacıoğlu'nu yitiren Ayşegül Hacıoğlu da uzun süre eşinin tabutunun başında ağladı. Çiftin, bugün çocuklarının doğum gününü kutlayacakları öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Uşak- İzmir yolu Çınar köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir'e giden Fahrettin Hacıoğlu (62) yönetimindeki 35 PN 740 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Yılmaz yönetimindeki 64 KY 400 plakalı ciple çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç da hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Fahrettin Hacıoğlu ile yanındaki eşi Safiye Hacıoğlu'nun (61) olay yerinde yaşamını yitirdiği, çiftin oğlu Mesut Hacıoğlu ile cipin sürücüsü Ali Yılmaz'ın da ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mesut Hacıoğlu ve Ali Yılmaz da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturmada, cip sürücüsü Ali Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği ve aracıyla karşı yöne geçtiği tespit edildi.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Kazada hayatını kaybeden Fahrettin Hacıoğlu, eşi Safiye Hacıoğlu ve oğlu Mesut Hacıoğlu için İzmir'in Menderes ilçesindeki Gazipaşa Mestanlı Camii'nde, öğle vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Ailesini kaybeden, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata'nın gelini Zekiye Ata, cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü. Zekiye Ata'yı, yakınları güçlükle sakinleştirdi. Kazada eşi Mesut Hacıoğlu'nu kaybeden Ayşegül Hacıoğlu da güçlükle ayakta durabildi. Eşinin tabutunun başında uzun süre gözyaşı döken Ayşegül Hacıoğlu'nu annesi ve babası sakinleştirdi. Ayşegül ve Mesut Hacıoğlu'nun, 'Utku' isminde 1 yaşında bebeklerinin olduğu ve bugün onun doğum gününü kutlayacakları öğrenildi. Kazadan önce Mesut Hacıoğlu'nun eşine telefon açıp, çocuklarının doğum gününü kutlamaya geldiklerini söylediği bildirildi. Ayrıca, Bulgaristan göçmeni olan Hacıoğlu Ailesi'nin Ankara'ya çifte vatandaşlık işlemleri için gittiği ve kazanın dönüşte gerçekleştiği öğrenildi. Hacıoğlu çifti ve oğullarının cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Görece Mezarlığı'na defnedildi.



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