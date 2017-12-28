 Bir iptal de Ağaoğlu'ndan

İSTANBUL, () AĞAOĞLU'nun gerçekleştirmeyi planladığı ve "Türkiye'nin en büyük yılbaşı sokak konseri" olarak belirttiği yeni yıl kutlaması güvenlik gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Ağaoğlu grubundan yapılan açıklamada, "Ağaoğlu'nun 31 Aralık'ta Maslak 1453 projesinde gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye'nin en büyük yılbaşı sokak konserleri, Türkiye genelinde ve İstanbul'da alınan güvenlik önemleri nedeniyle iptal edildi" denildi.