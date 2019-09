Bir hafta önce evden kaçan Derya ailesine kavuştu

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde geçen hafta evinden kaçan ve dün polis tarafından Kaleiçi'nde bulunan Derya Hınıl (13), ailesine teslim edildi. Bir hafta boyunca sokaktaki parklarda kaldığını söyleyen Hınıl, evden kaçtığı için pişman olduğunu, bir daha böyle bir olayı ailesine yaşatmayacağını söyledi.



Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde oturan Hınıl çiftinin 9 çocuğundan Derya, 12 Eylül Perşembe günü saat 17.30 sıralarında evden ayrıldı. Ablasına annesinden izin alıp dışarı çıktığını söyleyen Derya Hınıl, o gece eve gelmedi. Bunun üzerine Hınıl ailesi polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken diğer yandan ailesi kızlarını bulabilmek için el broşürü hazırladı. Hınıl ailesi hazırlattıkları broşürleri sokaklara astı.



KALEİÇİ'NDE BULUNDU



Polis ekipleri, Derya Hınıl'ı dün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi semtinde buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Hınıl, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kızının kaybolduğu gün işten kovulduğunu anlatan Nazlı Hınıl (37), eve gelip kızını göremeyince çok endişelendiğini anlattı. Kızının ablasına yalan söyleyip evden çıkıp gittiğini söyleyen Hınıl, "Kızımla aramızda hiçbir şey yoktu. Neden kaçıp gittiğini bilmiyorum. Her yerde kızımı sordum. Oturduğumuz sitedeki kamera kayıtlarına baktık. Sadece evden çıkış anının görüntüsünü gördük. Başka da iz bulamadık" dedi. Kızı Derya'nın hayatı için çok endişelendiğini ağlayarak anlatan Nazlı Hınıl, "Ya kızım bir yerde öldüyse, ya ona bir şey olmuşsa diye çok korktum. O an ne yapacağımı bilemedim. Şu an kızıma kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.



'GİTTİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMANIM'



Evden kaçmak için bir nedeni olmadığını belirten Derya Hınıl ise "Çantamı alıp evden çıktım. Çarşıya gittim. Geceleri parkta kalıp sokakları gezdim. Sahil kenarlarına gittim. Parklarda kalıp başıma bir iş gelir diye uyuyamadım. Parkta otururken, bir sarhoş karşıma oturdu. Orada tartıştık. Bana dokunmaya çalışacaktı sonra onu ittim. Yere düştü. Ben de oradan uzaklaştım. Gittiğim için çok pişmanım. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum. Böyle bir şeyi bir daha yapmayacağım" diye konuştu.