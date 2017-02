Bir gelinlik dikti, hayatı değişti

İSTANBUL () - HAYALİNDEKİ gelinliği dikerek 6 yıl önce başladığı moda yolculuğunda kadın girişimcilere ve başarılı kadınlara örnek olan Pınar Bent, ilk olarak Fatih'te kendisine ait mütevazi bir atölye kurdu. Gün geçtikçe adından söz ettirmeye ve yurt dışından gelen defile teklifleriyle Dubai başta olmak üzere bir çok ülkenin gelinlikte aradığı isim haline gelmeye başladı.

Bir gelinlikle başladığı yolda, gün geçtikçe büyümeye devam eden modacı, şu anda bir çok kadına istihdam yaratan 1. Levent'deki yeni yerinde yaptığı özel kreasyonlarla özellikle Dubaili ailelerin akınına uğruyor.

BİR GELİNLİKLE BAŞLADI, DUBAİ'YE AÇILDI

Fatih'te başladığı girişimcilik hayatına şimdilerde kendisi gibi bir çok kadına da istihdam yarattığı Levent'deki atölyesinin ardından Dubai'ye çıkarma yapmaya hazırlanan genç modacı Pınar Bent "Her şey bir gelinlikle başladı, hayalimdeki gelinliği kendim diktim ve her zaman kendimi eğitmeye açık oldum. Aldığım olumlu tepkiler ve başarının ardından işimi daha da büyüterek hemcinslerime de istihdam yaratmak en büyük arzumdu. Şimdi neredeyse her hafta bir defileye imza atan ve yaptığım tesettür tasarımlarla Türkiye'ye olduğu kadar Dubai'ye de çalışan bir atölye olduk" dedi.

