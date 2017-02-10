Bir elmadan 5 metre uzunluğunda tek parça kabuk soydu

NİĞDE'de bir elmadan hiç koparmadan 5 metre uzunluğunda ince şerit halinde kabuk soyan 42 yaşındaki Zeki Şener, hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyledi.Merkeze bağlı Değirmenli Kasabası'nda büfe işleten Zeki Şener kasaba meydanında masa kurarak halkın önünde elma soydu. 6 dakika içerisinde hiç koparmadan bir elmadan 5 metre elma kabuğu soyan Şener, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek Niğde elmasını dünyaya duyurmak istediğini belirtti. Bu konuda sözlü olarak bir girişiminin olduğunu belirten Şener, "Dünyada rakibimizin olmadığını biliyorum. Resmi yazılar geldikten sonra rekorlar kitabına adımı yazdırmak için davet edildim. Şu an çalışmalar yapıyorum. Daha önceki çalışmalarımda 3-4 metre soyuyordum. En son ki çalışmamda bir elmadan 5.5 metre kabuk koparmadan soyabiliyorum"dedi.HOBİ OLARAK BAŞLADIMKoparmadan elma kabuğu soymaya hobi olarak başladığını anlatan Şener:"Kendim de elma üreticisiyim. Bahçemde elma soyarken hobi olarak elma soymayı seçtim. Geliştire geliştire sonra rekor denedim kendimce. Uzun süre harcayınca bu şekilde müracaat etme kararı aldım" diye konuştu.

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