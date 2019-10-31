Bir ayda 600 bin TL vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakalandı

Kocaeli ve İzmir'de vatandaşlara kendilerini polis ve istihbarat görevlisi olarak tanıtarak 1 ay içerisinde yaklaşık 600 bin TL'lik vurgun yapan 2 kişi yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ve Gölcük ilçeleri ile İzmir'in Seferihisar ilçesinde telefon ile aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ve istihbarat görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı. Dolandırıcıların gerçekleştirdiği belirlenen ilk olay 13 Eylül tarihinde Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. 81 yaşındaki G.B. isimli kadını arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra yaşlı kadına ait paraların FETÖ terör örgütüne aktarıldığını söyledi. Daha sonra kadının evine giden bir kişi 6 bin TL nakit para ve 350 bin TL değerinde ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

MİT'TEN ARIYORUZ, KIZINI GÖZALTINA ALACAĞIZö DİYEREK DOLANDIRDILAR

Daha sonra 25 Ekim tarihinde İzmit Körfez Mahallesi'nde yaşayan R.M. (43) isimli kadını arayan çete üyeleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli olduklarını söyleyerek para vermezse kızı İ.M.'nin (16) gözaltına alınacağını söyledi. İnandırıcı olması için 16 yaşındaki İ.M.'yi telekonferans yöntemiyle konuşmaya alan dolandırıcılar, yaptıkları telkin ile 16 yaşındaki kız çocuğunun evde bulunan 50 bin TL ile 5 bin Dolar nakit parayı kendilerine getirmesini sağladı. Parayı alan dolandırıcılar kayıplara karıştı.

POLİS BİN 500 GÜVENLİK KAMERASI İZLEDİ

Dolandırılan vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların kimliklerini belirlemek üzere harekete geçti. Vatandaşların evlerine gelen dolandırıcıları güvenlik kameraları ve MOBESE sistemi üzerinden takibe alan polis ekipleri, yaklaşık bin 500 kamera görüntüsü inceledikten sonra şüphelilerin kimliklerini belirledi. Zanlıları takibe alan ekipler hazırlıklarını tamamladıktan sonra 30 Ekim sabahı İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

İFADELERİNDE İTİRAF ETTİLER

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan operasyonda benzer suçlardan 3 sabıka kaydı olan İ.Ç. (26) yakalanırken, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yapılan operasyonda da benzer suçlardan 3 sabıka kaydı olan A.D. (17) gözaltına alındı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden A.D., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadelerinde 19 Eylül tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kişiyi daha dolandırdıklarını itiraf etti. Ö.Ö. (59) isimli kişiye kendilerini polis olarak tanıttıklarını ve FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan dolayı arandığını söylediklerini belirten şüphelilerin, yaşlı adamdan 25 bin Euro aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşanan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.