BİOR'a 23 ülkeden 500 sporcu katılacak

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7 -11 Mart'ta 6'ncısı düzenlenecek Bodrum İnternational Optimist Regetta (BİOR) için basın toplantısı düzenlendi.Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 6'ncısı düzenlenecek BİOR 7-11 Mart yapılacak. BİOR için basın toplantısı düzenlendi. Bodrum Belediyesi'ne ait bir kafede düzenlenen toplantıya, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yıldız, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, TYF As Başkanı Ceyhun Üstüner ve Akustik Turizm Yetkilisi Nedim Önal ile basın mensupları katıldı. BİOR'a, 23 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılması bekleniyor.BİOR adı verilen bu yarışın Türkiye geneline örnek olacak nitelikte teknik altyapısı ile katılımcısıyla ülke sayısı ile önemli bir yarış haline geldiğini belirten TYF Başkanı Özlem Akdurak, "İlk günden itibaren Türk yelkenciliğinin yüz akı oldu. Ülkemizin alternatif turizme en fazla ihtiyacı olduğu bu yıllarda yelken sporunun bu anlamda vazgeçilmez bir unsur olduğunu sıklıkla dile getiriyoruz. Ülkemizin ve Bodrumumuzun mükemmel coğrafi koşulları ve bizim sporumuzla ilgili teknik için önemli bir unsur olan rüzgar kalitesi ile Bodrum sadece Türkiye'de değil bugün Avrupa'da önde gelen merkezlerden biri zaten. Uluslararası bir optimist haftasında 23 tane ülkenin katılımı Bodrum'un bu özelliğini de başlı başına gösteren bir rakam. 23 ülke ciddi bir rakamdır. Turizmin yanı sıra böyle bir yarışın ülkemizde düzenlenmesi, sportif anlamda da bizler için büyük önem taşıyor" dedi."İTALYA VE HOLLANDA'DAN SONRA ÜÇÜNCÜ BÜYÜK BİR YARIŞI YAPIYORUZ"Dünyanın en iyilerinin yarışmaya katılacağını belirten Akdurak, "Ayrıca tabii ki yelken sporuna dikkat çekmek onu tanınır, bilinir hale getirmek anlamında da çok önemli. Başarılı organizasyonların sadece optimist sınıfında değil yatçılık sörf vs. bizim bütün disiplinlerimizde artarak sürmesini istiyoruz. Federasyon olarak da her zaman, Bodrum için destek vermeye hazırız" dedi. Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ise şöyle konuştu:"Biliyorsunuz artık Bodrum, dünya turizm süper liginde oynayan bir takım. Alternatif turizmleri de yapmaya başladı. Bunlardan biri de spor turizmi. Bugün görüyoruz ki bırakın Avrupa'yı, Uzakdoğu ülkelerinden dahi bu yarışlara katılacak ülkeler var. Aldığım rakamlara baktığımızda da şu anda İtalya ve Hollanda'dan sonra üçüncü büyük bir yarışı yapıyoruz. Bunlar hep birlik beraberlik ile sağlanan güzelliklerin eseri özellikle bu yarışlarda Bodrum'a gelecek 500 sporcunun yanında bine yakın ailelerin ve izleyicilerin gelmesi kış turizmine Bodrum'a ne kadar katkı sağladığının da bir göstergesi olacak. Biz yelkende hem dünya hem Avrupa şampiyonları çıkardık. Bizim için önemli olan sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bugün uluslararası yarışların Bodrum'da olması aynı zamanda Bodrum'da yaşayan ailelerin ve çocukların da spora iyi bakmalarını sağlıyor. Onun için bir tane gencimi kazanmak, bir tane çocuğumuzu uyuşturucudan kurtarmak bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bodrum'da artık her mahallemizin bir yelken takımı var, büyük mücadeleler gösteriyorlar."Toplantının sonunda katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

