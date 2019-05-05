Binlerce yıllık oyuncakların replikaları bu müzede

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'daki Anadolu Oyuncak Müzesi'nde, tarih öncesi devirlere ait binlerce yıllık oyuncakların replikaları büyük ilgi görüyor. Dünyanın en eski oyuncak arabası özelliğini taşıyan 4 bin yıllık arabanın replikası da bu müzede sergileniyor.

Kepez Belediyesi tarafından 2 yıl önce Dokumapark alanı içinde hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, bünyesinde bulundurduğu oyuncak ve eserlerle her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. İçerisinde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün oyuncaklarının da yer aldığı müze, kısa sürede yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydetti. 13 binin üzerinde oyuncak ve eserin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçiler, hem kendi çocukluklarına hem de dünya çocuklarının geçmişine yolculuk yapabiliyor.

Müze, açıldıktan sonra 1 yıl içinde 500 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Müzenin oluşturulması için 16 Avrupa ülkesi ve Anadolu'nun dört bir yanını gezen görevliler, çeşitli eserleri ve oyuncakları toparlayıp müzeye getirdi.

OYUNCAK ARABALARA YOĞUN İLGİ

Müzedeki eserler arasında, tarih öncesi devirlere ait çamurdan ve taştan yapılan oyuncak arabaların replikaları yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçileri milattan önceki devirlere götüren oyuncak arabalar arasında, Mardin Kızıltepe'deki kazılarda çıkarılan ve 'Dünyanın en eski oyuncak arabası' özelliğini taşıyan Hitit dönemine ait 4 bin yıllık oyuncak arabanın replikası da sergileniyor. Oyuncak araba, 4 tekerden oluşuyor. Traktör formu taşıyan oyuncağın arka tekerlerinin büyük, ön tekerlerinin ise küçük oluşu dikkati çekiyor. Oyuncağın orijinali ise Gaziantep'teki Medusa Arkeolojik Cam Eserleri Müzesi'nde bulunuyor.

Müzede sergilenen oyuncaklar arasında, milattan önce 900'lü yıllara ait olduğu düşünülen tekerlekli oyuncak atın replikası da bulunuyor. Oyuncak atın orijinali Atina Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor. Yine orijinali Britanya Müzesi'nde bulunan ve M.Ö. 4. yüzyıla ait olduğu düşünülen, üzerinde 'İç, sakın düşürme' yazılı biberonun replikası da ilgi gören eserler arasında.



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