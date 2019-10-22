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Binlerce öğrenciden asker selamı

 Ali KADI /NİĞDE( )- NİĞDE’de 20 okulda öğrenciler, İstiklal Marşı okuyup, asker selamı vererek ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi. 20 okulda gerçekleşen organizasyonda binlerce öğrenci asker selamı vererek İstiklal Marşı...

GENEL 22.10.2019, 14:02
Binlerce öğrenciden asker selamı

 Ali KADI /NİĞDE( )- NİĞDE’de 20 okulda öğrenciler, İstiklal Marşı okuyup, asker selamı vererek ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
20 okulda gerçekleşen organizasyonda binlerce öğrenci asker selamı vererek İstiklal Marşı okudu. Öğrencilerin gerçekleştirdiği organizasyon büyük beğeni toplarken, öğretmenler öğrencilere ‘Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, veliler tarafından alkışlarla karşılandı.

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