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Binlerce Maltepeli “Sevgi Sofraları”nda buluştu

MALTEPE belediyesi tarafından fındıklı mahallesinde iftarda kurulan sevgi sofrası, binlerce kişiyi buluşturdu. iftar programına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Maltepe Belediyesi tarafından...

Binlerce Maltepeli “Sevgi Sofraları”nda buluştu
MALTEPE belediyesi tarafından fındıklı mahallesinde iftarda kurulan sevgi sofrası, binlerce kişiyi buluşturdu. iftar programına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Maltepe Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında geleneksel hale gelen "Sevgi Sofraları" bu sene de kuruldu. Fındıklı mahallesinde gerçekleşen iftar yemeğine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesinde vatandaşlarla tek tek selamlaşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ezanın okunmasıyla birlikte dualar ederek, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

“BU KUTSAL RAMAZAN AYINDA BİRLİĞİMİZ VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMASIN”

Kılıç, “Cenab-ı Allah bu akşam burada yarattığı güzellikleri her zaman bize nasip etsin. Bu kutsal ramazan ayında birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmasın. Rabbim bedenlerinizden sağlığı, yüreğinizden sevgiyi eksik etmesin. Tuttuğunuz tüm oruçlar kabul olsun” dedi.

(FOTOĞRAF)

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