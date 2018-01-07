Binlerce kişi, Yedikuyular Kayak Merkezi'ne akın etti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce yakında açılışı yapılacak olan Yedikuyular Kayak Merkezi, hafta sonu vatandaşların akınına uğradı. Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Adana ve Mersin gibi çevre illerden gelen yaklaşık 4 bin kişi kar kenarında mangalda sucuk pişirip, kızaklarla karda kayarak eğlendi.

Kahramanmaraş'ta hafta sonu bahar havasında olunca vatandaşların günlerini dışarıda geçirdi. Şehir merkezine henüz kar yağmaması nedeniyle kar görmek ve kaymak isteyenlerin adresi ise Yedikuyular Kayak Merkezi oldu. Mangal ve semaverlerle kayak merkezinin yolunu tutanlar, kar topu oynayıp yanlarında getirdikleri kızaklarla da kayarak eğlendi. Acıktıklarında ise karın üstüne kurdukları mangallarda sucuk ekmek yaptılar. Ayrıca tesise gelenlere bir firma tarafından da dondurma dağıtıldı.

Yeni başlayan, amatör ve profesyonel kayakçılar için ayrı ayrı pistlerin olduğu Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütçüleri için atlama rampaları da oluşturuldu. Tesisin resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını belirten Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Mustafa Aksel Abacıoğlu, merkezin ilgili kurumlarca da akredite edileceğini söyledi. Abacıoğlu, şöyle konuştu:

"2 bin 50 rakımda kayak yapılacak yerleri kar ezme makinamızla ezdik. karları tam kayılır vaziyete getirdik, pistlerimiz hazır ve telesiyej gibi tüm halatlı sistemlerimiz çalışıyor. Aşağıda küçük halatlı sistemlerimiz var onları da halkımız kullanmaya başladı. Halatlı sistemlerin büyük olarak kullanıma açılması önümüzdeki haftayı bulacak. Dünyada kabul görmüş akredite firmaları buraya gelecekler, Allah nasip ederse akreditasyonu tamamlayacaklar. Böylelikle burası pistleri ve halatlı sistemleri olan bir yer olacak kayak merkezimiz."

Hafta sonu yoğun bir taleple de karşılaştıklarını belirten Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Mustafa Aksel Abacıoğlu, "Beklediğimiz üstünde çok büyük bir talep var. Yol boyu 3,5 kilometre sağlı solu araçlar var. Bin araçlık otoparkımız tamamen doldu. Yaklaşık 3 bin 500 kişi civarı bir gelen var. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde Başkanımız burayı halkımızın hizmetine açacak. Ayrıca paraşüt atlama rampaları da yaptık. Genel olarak tesislerimiz hazır" dedi.

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