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Binlerce kişi kitap için koştu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında 'Kitaba Koş' halk koşusuna binlerce kişi katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 10'uncu kez düzenlenen...

Binlerce kişi kitap için koştu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında 'Kitaba Koş' halk koşusuna binlerce kişi katıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında 'Kitaba Koş' isimli halk koşusu gerçekleştirildi. Halk koşusunun başlama sirenini çalan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Burada 10 binin üzerinde gencimiz var. Burada kitaba koşacağız. Kitapsız bir medeniyet kurmak, ilerlemek, gelişmek mümkün değil. Onun için her şeyin başı kitap. Bunun için ben de sizlerle beraber koşacağım" dedi. Yarışın başlamasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da vatandaşlarla birlikte koşuya katıldı.
Seka Park'tan başlayarak Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Atletizm Pisti'ne koşan binlerce vatandaşa yarışın bitiş noktasında kitap dağıtıldı.

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