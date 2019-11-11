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Binlerce İzmirli yağmur altında yanan ormanlık alanlara fidan dikti

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' isimli proje kapsamında, Türkiye genelinde bugün saat 11.11'de milyonlarca fidan toprakla buluşturuldu. İzmir'de de Ağustos ayında yanan ormanlık alanları yeniden yeşillendirmek...

GENEL 11.11.2019, 13:50
TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' isimli proje kapsamında, Türkiye genelinde bugün saat 11.11'de milyonlarca fidan toprakla buluşturuldu. İzmir'de de Ağustos ayında yanan ormanlık alanları yeniden yeşillendirmek isteyen yaklaşık 42 bin kişi, bugün 8 bin fidan dikti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de etkinlikte ağaç dikti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' isimli proje kapsamında 81 ilde saat 11.11'de, 2 bin 23 noktada aynı anda 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. İzmir'deki etkinliğin adresi ise Menderes'e bağlı Orhanlı Mahallesi'ydi. Burada düzenlenen ağaç dikim töreninde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kurum müdürleri de yer aldı. Geçen Ağustos ayında yanan ormanlık bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için başlatılan kampanyaya, yağmura rağmen binlerce İzmirli katıldı. Proje kapsamında İzmir'de 29 noktada 1 milyon fidan dikileceği açıklandı. Kampanyanın ilk günü 2 kızılçam, bin tane fıstık çam, 2 bin kara selvi, 2 bin mavi selvi, bin adet de defne olmak üzere toplam 8 bin fidanın toprakla buluşturulacağı kaydedildi. Orhanlı Mahallesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'42 BİN KİŞİ İLE BİR MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK'

Daha sonra konuşma yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, böylesine güzel bir etkinlikte olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Ayyıldız, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 11 Kasım ağaçlandırma seferberliği tüm yurtta büyük bir coşku ile başlamış bulunmaktadır. Orman varlığını korumak ve geliştirmek, ülkemizin orman sahasını ve orman servetini çoğaltmak, ağaç ile orman sevgisini yaygınlaştırmak, gelecek nesillere yurdumuzu daha sağlıklı, yaşanılabilir bırakmak amacıyla buradayız. İzmir'de 1 milyon 182 bin 170 hektarda ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 42 bin kişi ile 1 milyon fidan toprakla buluşacak. 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' inancına sahip bir medeniyetin fertleri olarak öncelikle kaybettiğimiz ormanlık araziler olmak üzere yurdumuzun her satında fidan dikimi seferberliğini bu alanda başlatmış bulunuyoruz. Bir yandan yaşanan kayıplarımızı hızla telafi ediyor, diğer tarafta ise ihtiyaç duyulan hemen her yerde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Etkinlik ile 7'den 70'e toplumun bütün kesimlerini toprakla buluşturuyor, özellikle çocuklarımızın birer doğa dostu olmasını amaçlıyoruz.  Bugün hedeflenen sayının çok üzerinde bir fidan sayısına ulaşmış bulunuyoruz."

'11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ İLAN EDİLDİ'

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak için öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinin katıldığı bir etkinlikle ağaç dikeceklerini söyledi. Zafer Derince, bu yıl dikim mevsimi içerisinde toplam 7 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını açıkladı. Son yıllarda ülke genelinde yürütülen  ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, dikkatleri Türkiye'nin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek istediklerini söyleyen Derince, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019/20 sayılı genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanılabilir kılmak amacıyla, her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi" dedi.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluştu. Vali Ayyıldız ile Tunç Soyer birlikte fidan dikti, daha sonra diktikleri fidanları suladı.

BOSNA HERSEK'TEN DE KATILDILAR

Ağaç dikmek için alana gelen vatandaşlardan Kadriye Geyik, "Ağaç dikme projesi çok hoşumuza gitti. İnşallah böyle projelerin devamı gelir" dedi. Cennet Çangel de "Biz geleceğe nefes olabilmek, çocuklarımıza yeşil bir dünya bırakabilmek için buradayız" dedi.

Ağaç dikme kampanyasına Bosna Hersek'ten de katılanlar vardı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan gelen gruptan Nedim Hasovic, "Orman ve Tarım Lisesi olarak buraya geldik. Ağaç dikme kampanyasına katıldığımız için çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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