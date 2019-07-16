Binlerce İzmirli 15 Temmuz etkinliklerine katıldı (3)

SELA OKUNDU
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te başta Konak Meydanı olmak üzere kentteki camilerde sela okundu.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,()
FOTOĞRAFLI
SELA OKUNDU İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te başta Konak Meydanı olmak üzere kentteki camilerde sela okundu. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,() FOTOĞRAFLI
16 Temmuz 2019 Salı 01:21
SELA OKUNDU
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, saat 00.13'te başta Konak Meydanı olmak üzere kentteki camilerde sela okundu.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,()
FOTOĞRAFLI
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