Binlerce hayvanla yaylaya göç

MUŞ'un Sürügüden köyü sakinleri, eşyalarını doldurdukları 15 traktör ve önlerine kattıkları binlerce küçük ve büyükbaş hayvanla yaylaya gitmek için yola çıktı.Havaların ısınmasıyla birlikte 70 hane, 600 nüfuslu Sürügüden köyünde vatandaşlar, yaylaya çıkmaya başladı. Köylüler, eşyaları traktörlere yükledikten sonra yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki yaylaya çıkardı. Köylülerden Fesih Seyhan, serin olduğu için hayvanları yaylaya çıkardıklarını söyledi. Köydeki tüm ailelerin her yıl kararlaştırdıkları bir günde toplu olarak yaylaya çıktıklarını kaydeden Seyhan, "Yayla yolunun çok dik ve bozuk olması nedeniyle güçlükle gidiyoruz. Eşyaları getirdikten sonra her aile kalacakları taştan evlerin üstünü ağaçlarla kapatarak üzerine naylon ve ağaç yaprakları atarak kalacakları yere yerleşirler. Hayvanlar için de yer yaptıktan sonra 2 ay burada kalacağız. Hayvanların sütünü sağıp peynir ve tereyağı yaptıktan sonra her gün sabahları yaylaya gelen mandıracılara ürünlerimizi satıyoruz. Temiz hava, doğal gıdalarla beslenmenin zevkine diyecek yok" dedi.Yayladaki kadınlar ise tüm yükü kendilerinin çektiğini belirterek, sabahın erken saatlerinde uyanıp kahvaltı hazırlama, tandırda ekmek pişirme, ev işleri ile uğraşmanın yanında günde 2 defa hayvanların sütünü sağıp, peynir ve tereyağı yaptıklarını söyledi.

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