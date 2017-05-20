Bingür Sönmez, Tekirdağ'da Sarıkamış Şehitleri Anıtı'nı açtı

TEKİRRDAĞ'ın Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi'nin yaptırdığı Sarıkamış Şehitler Anıtı, Sarıkamış Şehitleri Dayanışma Grubu Başkanı Prof.Dr. Bingür Sönmez'in katıldığı törenle açıldı. Sönmez, Sarıkamış'ta şehit olanların rakamlarıyla uğraşılmamasını isteyerek, "Lütfen 15 günlük savaş için bu 90 binlik şehidi kabul edelim ve bunun tartışmasına da asla izin vermeyelim" dedi.Tekirdağ merkez Süleymanpaşa İlçesi'nin Hürriyet Mahallesi'nde kalıbı merhum Prof.Dr. Tankut Ökten'e ait olan ve kızı Pınar Ökten Doğan ile Murat Gezgin tarafından yapılan kaidesinde Tekirdağ'dan Sarıkamış'ta şehit olanlardan isimleri tespit edilen 105 şehidin adının bulunduğu 4 metre boyundaki Sarıkamış Şehitleri Anıtı, ilçenin Hürriyet Mahallesi'nde bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, Sarıkamış Şehitleri Dayanışma Grubu Başkanı Prof.Dr. Bingür Sönmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile davetliler katıldı."90 BİN FOLKLORİK BİR RAKAMDIR"Törende konuşan, Sarıkamış Şehitleri Dayanışma Grubu Başkanı kalp cerrahı Prof Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış'ta şehit olanların sayılarıyla ilgili yapılan spekülasyonlara değindi. Sönmez, "90 bin folklorik bir rakamdır. Şehitlerin sayılarıyla oynamayalım. Şehitler kutsal varlıklardır. Sarıkamış denince 22 Aralık 1914'te 15 günlük Sarıkamış Meydan Muharebesi aslında Kafkas Cephesi 4 yıl sürmüştür. 4 yıl boyunca 600 bin kayıp vermiştir. 15 günlük Sarıkamış boyunca 90 bin şehit vermiştir. Bu rakamları hiç kimsenin tartışmaya hakkı yok. 2003-2004 anma törenlerine kadar, bu kahramanlarımızın bir gecede tek kurşun atamadan donarak şehit olduklarını anlatırlardı. Bunu anlamak mümkün değil. Dolayısı ile bu kayıpların hiçbirisi bu rakamlara dahil değil. Bu nedenle rakamlarla uğraşmayalım. Lütfen 15 günlük savaş için bu 90 binlik şehidi kabul edelim ve bunun tartışmasına da asla izin vermeyelim. Bu kahramanların hiç birisi oraya giderken Sarıkamış'ın nerede olduğunu dahi bilmiyorlardı. Oraya gittikleri zaman eksi 40 derecede savaşmak zorunda kaldılar. Orada bir komutan askerlerine, 'Aranızda dolaştım. Ayağınızda çarık ve sırtınızda paltonuz dahi yok. Ancak emin olun karşınızdaki düşman sizden korkuyor' dedi" şeklinde konuştuGENELKURMAY O ŞEHİTLERE İTİBARINI VERDİPorf Dr. Bingür Sönmez, 2003-2004 yılı anma törenlerine kadar bazıları Sarıkamış Şehitleri'nin tek kurşun atmadan bir gecede donarak öldüklerini zannettiklerini belirterek, " Bunu anlamak mümkün değil. Ama 2004 yılındaki anma töreninden sonra artık herkes biliyor ki, onlar orada 15 gün 15 gece savaştılar. Göğüs göğse, süngü süngüye savaştılar. Sokak savaşı yaptılar ve Sarıkamışı aldılar. Ama şartlar daha sonra yenildiler. Yenilmiş olmalarına rağmen öyle anılmaları gerekmezdi. Ben şununla iftihar etmek istiyorum. 2004 yılında Genelkurmay büyük bir de deklarasyon yayınladı. Onların onurlarını iade etti. Onların birer kahraman olduğunu söyledi. Onlar 90 bin kahramandır" dedi.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, heykelin saygı duyulması gereken bir sanat olduğunu söyledi. Albayrak, "Çanakkale ve Sarıkamış iki ayrı destandır. Tekirdağ'da artık Sarıkamış'ı ölümsüzleştirecek kalıcı bir eserimiz var. Bu, gelecek nesillerimiz için bir gurur kaynağıdır. Başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna hayatını kaybeden bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Sarıkamış Şehitleri Anıtı'nın kente dikilmesiyle ilgili ilk fikrin kendisine çok sıcak geldiğini belirterek, "Sarıkamış ve Tekirdağ birbirinden ne kadar uzak diye düşünmüştüm. Biz hep yakın olduğumuz için Çanakkale'yi Kurtuluş Savaşı'nı anarız ama Sarıkamış, binlerce, yüz binlerce vatan evladı, dedelerimizi yitirdiğimiz önemli tarihi bir vaka. Biz Çanakkale ve Sarıkamış'ı bir arada düşündük. Dedik ki, bu anıtlar birlikte yaşasın ki, bu ülkedeki gelen nesiller hangi bedellerle bu ülkenin ayakta kaldığını görsünler. Gerçekten bu ülkenin her tarafında şehit kanlarıyla sulanmış bu ülkede, binlerce, yüz binlerce vatan evladı bizim bugün ayakta kalabilmemiz için canları pahasına bu ülkeyi korumuşlar. Bu duygularla bunu simgelemesini de amaçlayarak Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi meclisi oy birliğiyle bu anıtların yapılmasına karar verdik. Sarıkamış daha önden geldi. Bunun birde Çanakkaleli kardeşi olacak. O ikinci anıt birbirlerini tamamlayan, bu ülkenin birliğini bütünlüğünün simgeleri olacak.Çanakkale şehitleri ile Sarıkamış şehitleri ayrı tutulamaz, Bu anıtla birlikte Çankkale ve Sarıkamış şehitleri birbirlerine daha da yaklaştılar" dedi. Konuşmaların ardından Sarıkamış Şehitleri Anıtı törenle açıldı.

FOTOĞRAFLI



