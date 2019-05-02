Bingöllü öğrencilerin hedefi, kort tenisinde Türkiye şampiyonluğu

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), () - BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki Çaytepe Yatılı Bölge Okulu'nda, beden eğitimi öğretmeni Süleyman Gül'ün (30) öncülüğünde kort tenisi öğrenen öğrenciler, bölge şampiyonluğu elde etti. Tenis sahası bulunmayan ve kışın zor geçirildiği Çaytepe köyündeki öğrenciler, şimdi Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.

Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyündeki Çaytepe Yatılı Bölge Okulu'na atanan beden eğitimi öğretmeni Süleyman Gül, ilk görev yeri olan okulun bahçesinde, kısıtlı imkanlarla öğrencilerine kort tenisi eğitimi verdi. Kort tenisi öğrenen öğrenciler, katıldıkları okullar arası karşılaşmalarda il birincisi oldu. Bölge şampiyonluğu da elde eden öğrenciler, tenis sahası bulunmayan ve kışın zor geçirildiği köyde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Köye kapalı tenis sahası yapılmasını isteyen da öğrenciler, okulun ismini duyurmayı amaçlıyor.

'İSTEĞİMİZ, KAPALI KORT TENİSİ ALANI'

Öğrencilerine kort tenisi öğrettiği için mutlu olduğunu belirten Süleyman Gül, "Beden eğitimi öğretmeni olacağım ve çocuklara bütün sporları en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağım, demiştim. İlk görev yerim Çaytepe Yatılı Bölge Okulu'na gelince çocuklara daha önce görmedikleri, adını bile duymadıkları kort tenisini öğretmeye karar verdim. 3 yıldır okulda kort tenisi oynuyoruz. Bu tenis aşkıyla yolumuza devam ediyoruz. Amacımız Bingöl'de okullar arası yarışmalarda birinci olmaktı. Bunu başardık. Daha sonradan bunu bölge şampiyonluğuna kadar taşıdık" dedi.

Okulun bulunduğu bölgede, ağır kış şartları nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını anlatan Gül, "Çocukların emeği var bu işin içinde. Çocuklar bu tenisi, okulun bahçesinde kar temizleyerek, öğrendiler. Ben onları canıgönülden tebrik ediyorum. Onlar benim için Bingöl ya da bölge şampiyonu değil, aslında onlar benim için dünya şampiyonu oldular. Tabi en önemlisi çocukların emeğinin haricinde aile ve öğretmenlerin desteği var. Okul idaremiz de küçük dokunuşlarıyla büyük etkiler yaratmasında büyük rol oynadı. Umarım Türkiye şampiyonluğu da gelir. İsteğimiz burada kapalı kort tenisi alanı olmasıdır" diye konuştu.



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