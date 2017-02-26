Bingöllü kadın girişimci 3 ülkeden 30 büyükbaş hayvan aldı

BİNGÖL'ün Solhan İlçesi'nde 4 çocuk annesi Sevim Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yürütülen Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Avusturya'dan 30 büyükbaş hayvan alarak, kentin tek kadın girişimcisi oldu. 3'ü üniversite öğrencisi 4 çocuk annesi Sevim Şimşek, kurduğu ahırda eşi Metin Şimşek ile birlikte hayvanların bakımını yapıyor. Hayvanların bölgenin iklimine rahat uyum sağladığını ve aldığı hayvanlar sayesinde bölgedeki süt üretimine katkı sağladığını belirten Şimşek, ev hanımların bune benzer projeler yaparak çalışma hayatına girmesini istedi.

Solhan İlçesi'nde oturan 3'ü üniversite öğrencisi 4 çocuk annesi Sevim Şimşek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen DAP'a başvurarak, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Avusturya’dan 30 büyükbaş hayvan aldı. Kurduğu ahırda eşi Metin Şimşek ile birlikte hayvanların bakımını yapan 45 yaşındaki Sevim Şimşek, hayvanlardan elde ettiği sütü de Bingöl'de satmaya başladı. Büyükbaş hayvanları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın projesi ile hibe destekli olarak alan ve uygun ödeme koşulları ile geri ödemesini yapmaya başlayan Şimşek, aynı zamanda Bingöl'ün tek kadın girişimcisi oldu.

Hayvanların bölgenin iklim rahat bir şekilde uyum sağladığını ve aldığı hayvanlar sayesinde bölgedeki süt üretimine katkı sağladığını belirten Şimşek, ev hanımların buna benzer projeler yaparak çalışma hayatına girmesini istedi. Projeye ilk etapta 49 büyükbaş hayvan almak için başvurduğunu belirten Şimşek, "Sonra bütçemizi aşar diye düşenerek, yapamam diye vazgeçtim. 30 büyükbaş hayvana indirdim. Bu projeyi kadınlara tavsiye ediyorum. Et yönünden, süt yönünden bölgemize faydamız olsun diye tüm bayan arkadaşlara da tavsiye ediyorum" dedi.

Proje kapsamında yapılan ahırda eşi ile birlikte 30 büyükbaş hayvana baktıklarını belirten Metin Şimşek ise, "49 büyükbaş hayvandan vazgeçtik. Bu durumdan dolayı pişmanlık duyuyoruz. 49 hayvan için müracaat ettiğimizde bütçemizi aşar diye vazgeçtik. Sayıyı 30 büyükbaşa indirdik. Eşim Bingöl genelinde tek girişimci kadındır. Bu projenin daha yaygın olması, bölgedeki kadınlara örnek olması için eşimi örnek gösteriyorum. İnşallah kadınlar da bundan faydalanarak bölgemize katkıda bulunur" diye konuştu.