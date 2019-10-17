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Bingöl’de yaban domuzları köye indi
BİNGÖL'deki Alıncık köyüne inen yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi. Kent merkezine bağlı Alıncak köyüne köyüne inen yaban domuzlarını aracında fark eden köy sakini, o anı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde yiyecek...
GENEL 17.10.2019, 11:11
BİNGÖL'deki Alıncık köyüne inen yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi.
Kent merkezine bağlı Alıncak köyüne köyüne inen yaban domuzlarını aracında fark eden köy sakini, o anı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde yiyecek bulmak için köye indiği düşünülen yaban domuzların, köylülerden korkup, tarım arazine girerek uzaklaştığı görüldü.
Kent merkezine bağlı Alıncak köyüne köyüne inen yaban domuzlarını aracında fark eden köy sakini, o anı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde yiyecek bulmak için köye indiği düşünülen yaban domuzların, köylülerden korkup, tarım arazine girerek uzaklaştığı görüldü.
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