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Bingöl’de şehit ve gazi çocuklarına kıyafet yardımı 

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) tarafından kentteki şehit ve gazi ailelerinin 350 çocuğuna kıyafet yardımı yapıldı. Özel bir firma tarafından BİŞHAK'a gönderilen giyim...

Bingöl’de şehit ve gazi çocuklarına kıyafet yardımı 

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) tarafından kentteki şehit ve gazi ailelerinin 350 çocuğuna kıyafet yardımı yapıldı.
Özel bir firma tarafından BİŞHAK'a gönderilen giyim malzemeleri, Bingöl'deki şehit ve gazilerin çocuklarına dağıtıldı. BİŞHAK Başkanı Naim Tan, gönderilen kıyafetleri 350 çocuğa hediye ettiklerini ifade ederek, "Şehitlerimizin emaneti olan şehit ve gazi çocuklarına kıyafet yardımında bulunarak 350 çocuğun giydirilmesini sağladık.Yaptığımız girişimler sonucu bir firma tarafından gönderilen hediye giysilerle şehit ve gazi çocuklarını sevindirdik. Bu vatan uğruna canları feda eden kahraman şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onarın emaneti olan çocuklarına ve yakınlarına sahip çıkmak bizim öncelikli görevimizdir. Şehit aileleri için ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Ayrıca derneğimiz tarafından şehit ailelerimize ve gazilerimize maddi ve manevi destek sağlamaktadır. Şu anda 5 şehit güvenlik korucusunun geride kalan emanetlerine ev almak için açmış olduğumuz yardım kampanyası devam etmektedir. Tüm duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Şehitlerimize ilelebet minnettarız. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onların aziz hatıralarını yaşatmak emanetlerine sahip çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi

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