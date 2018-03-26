Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

Bingöl’de Mart ayında karla mücadele

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL’ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü bölgesinde, Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin...

Bingöl’de Mart ayında karla mücadele

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL’ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü bölgesinde, Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar havası etkisini sürdürürken, gündüz hava sıcaklığının 0-1 derecelerde olduğu Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü yolununun kardan temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Bingöl İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Geyikdere bölgesinde yer yer 5-6 metre yüksekliğindeki karı temizleyerek, yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Genç ilçesine 55, kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan Geyikdere Köyü yolunda gece saatlerinde soğuk hava ve rüzgar nedeniyle temizlenen yolun bazı kısımlarının tekrar kapandığını belirten yetkililer, yolun kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314