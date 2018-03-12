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Bingöl’de 46 güvenlik korucusu göreve başladı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyünde, 46 güvenlik korucusu, yemin ederek, göreve başladı.  Genç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, İlçe...

Bingöl’de 46 güvenlik korucusu göreve başladı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, () - BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyünde, 46 güvenlik korucusu, yemin ederek, göreve başladı. 
Genç İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halit Çalmuk, İlçe Emniyet Müdürü Levent İzmir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, İlçe Spor Müdürü Engin Dağ, Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Salik Kişi, Genç Güvenlik Korucuları Dernek Başkanı Cihan Aran ve güvenlik korucuları ile yakınları katıldı. 
Yemin töreninde konuşan Geyikdere Köyü Muhtarı Emin Vargın, göreve başlayan yeni güvenlik korucularına 'başarı' dileğinde bulunarak, şunları söyledi:
"Bölgemizde, yıllardır terör örgütü ile mücadelede devletimiz ile birlikte bu yola baş koyduk. Yeni güvenlik korucuları ile birlikte tüm güvenlik güçlerimizin bundan sonra da teröre baş eğdireceğine inanıyorum. Bu vesileyle yeni güvenlik korucularımıza başarılar diler, yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede canını ortaya koyarak, şehit olan güvenlik görevlilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar, gazilerimize de acil şifalar dilerim."
Yapılan konuşmaların ardından 46 güvenlik korucusu, yemin ederek, göreve başladı. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

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