Bingöl’de 4 PKK sığınağı bulundu; 10 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

BİNGÖL'ün Genç İlçesi’nde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda PKK’ya ait 4 sığınak ortaya çıkarıldı. Sığınak içerisinde bomba yapımında kullanılan 10 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Konuya ilişkin Bingöl Valiliği'ince yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"49’uncu Komando Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından, bölücü terör örgütü mensuplarına karşı 04-05 Ocak 2017 tarihinde icra edilen Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 operasyonunda; Bingöl İli Genç İlçesi Dikpınar Mezrası kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 adet sığınak içerisinde; 10 kilogram amonyum nitrat, 10 adet kereste, 7 adet bıçak, 5 adet sabun, 3 adet cam bardak, 3 paket çivi, 3 adet yorgan, 3 adet iplik, 2 adet tava, 2 adet piknik tüpü, 1 adet halı, 1 adet sac ekmek yapımında kullanılan, 1 adet sipiral makinası, 1 adet sipiral taşı, 1 adet çaydanlık, 1 adet büyük tencere, 1 adet testere, 1 adet puşi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."