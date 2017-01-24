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Bingöl'de 3 yıl önce yol kesip araç yakan PKK'lı tutuklandı

BİNGÖL, () - BİNGÖL'de 22 Ekim 2014 tarihinde PKK'nın yaktığı 2 araç ve malzemeler üzerinden alınan parmak izlerinden kimliği saptanan A.Ş. yakalandı. PKK'lı terörist A.Ş., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bingöl...

Bingöl'de 3 yıl önce yol kesip araç yakan PKK'lı tutuklandı

BİNGÖL, () - BİNGÖL'de 22 Ekim 2014 tarihinde PKK'nın yaktığı 2 araç ve malzemeler üzerinden alınan parmak izlerinden kimliği saptanan A.Ş. yakalandı. PKK'lı terörist A.Ş., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, araçların yakılmasıyla ilgili güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, araç üzerindeki parmak izleri bulunduğu ve bundan PKK'lı A.Ş.'nin yakalandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 22 ekim 2014 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yakılan 2 araç ve malzemeler üzerinden alınan parmak izlerinin A.Ş. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmesi üzerine söz konusu şahıs; silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanarak tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."
Bu arada Bingöl merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan A.N., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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