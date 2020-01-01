Bingöl Valisi Ekinci, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

BİNGÖL Valisi Kadir Ekinci, ziyaret ettiği yol kontrol noktalarındaki polis ile jandarma ekipleriyle bir araya gelerek, yeni yılını kutladı.Yeni yıl kutlamaları kapsamında Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yol kontrol uygulamalarında görev yapan jandarma ve polis ekipleriyle bir araya geldi. Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Ekinci, 2019 yılında terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Vali Ekinci, "2020 yılının sağlık huzur, afiyet getirmesini diliyorum. Özellikle 2019 yılı Bingöl için bolluk ve bereket yılı oldu. İnşallah 2020 yılı da Bingöllü hemşerilerimizle huzur, güven, mutluluk içinde geçirmeyi rabbim bize nasip eder. Tabi huzurun olduğu yerde gelişmelerde birbirini izliyor. 2019 yılı terörle mücadele noktasında oldukça verimli bir yıl oldu. Bingöl’ümüz içinde huzura kavuşma yılı oldu. Çünkü bölgede 2017’lerde 170 ulaşan terörist sayısı bu yıl itibariyle bir elin parmaklarını geçmeyecek noktaya geldi. İnşallah 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın destekleriyle bunları da temizledikten sonra rabbim huzur içinde, güven içinde yaşanacak bir Bingöl’ü bizlere nasip edecektir" dedi.