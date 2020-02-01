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Bingöl- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı
GENEL 01.02.2020, 10:21
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl'de dün gece yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu kapandı. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Karayolunun ulaşıma açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl'de dün gece yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum karayolu kapandı. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Karayolunun ulaşıma açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
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Namaz Vakti 01 Şubat 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Fenerbahçe
|19
|37
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
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