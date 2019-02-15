Bingöl, Elazığ ve Siirt'te 378 köy yolu kardan kapandı

BİNGÖL, Elazığ ve Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 378 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.Elazığ'da yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte merkez ve ilçelere bağlı 73 köyün yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.Bingöl'de ise merkez ve ilçelerdeki 281 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ekiple kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.Siirt'te de Pervari, Şirvan, Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 24 köy yolunda ulaşım yapılamıyor. Ekiplerin 3 kentte ulaşıma kapanan toplam 378 köy yolunun açılması için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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