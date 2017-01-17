Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

Bingöl Devlet Hastanesi ek binasında 'duman' tahliyesi

Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, () - BİNGÖL'de Devlet Hastanesi Yenişehir ek binasında,  bodrumdaki kolorifer kazanında sıkışan ve hastane içine yayılan duman nedeniyle, yatarak tedavi gören 40 hasta başka hastanelere nakledildi. Yenişehir...

Bingöl Devlet Hastanesi ek binasında 'duman' tahliyesi

Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, () - BİNGÖL'de Devlet Hastanesi Yenişehir ek binasında,  bodrumdaki kolorifer kazanında sıkışan ve hastane içine yayılan duman nedeniyle, yatarak tedavi gören 40 hasta başka hastanelere nakledildi.
Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 63 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi Yenişehir ek binasında saat 15.30 sıralarında hastane içinde yoğun duman görüldü. Haber verilmesi üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Hastanede yatarak tedavi gören 40 hasta ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Dumanın bordrum kattaki kalorifer kazanından sızdığı anlaşıldı.  
Olay yerinde incelemelerde bulunan Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hasan Bayındır, 40 hastanın nakledildiğini belirterek şöyle dedi:
"Devlet Hastanesi Yenişehir ek binamızda bugün kazan dairesindeki pompada gaz sıkışması olmuş. Gaz sıkışmasından dolayı duman kaplamış hastaneyi. Tedbiren hastalarımızı naklettik. Herhangi bir yangın yok, şu an için kontrol altında. Katlarda bir miktar duman var, dumanın tahliyesini bekliyoruz. Duman tahliye edildikten sonra hastalarımızı tekrar hastanemize alacağız."
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55