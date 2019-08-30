Bingöl'de, Zafer Bayramı törenle kutlandı

BİNGÖL'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, valilik önünde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Bingöl'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları, valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Sağanak altında Atatürk Anıtı'na Valilik, belediye ve garnizon komutanlığının çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında konuşan Binbaşı Hasan Özgürbüz, "30 Ağustos zaferi, vatanı korumak maksadıyla başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, büyük Türk milletinin her türlü olumsuz şartlar karşısında ordu, millet kaynaşması içerisinde, özgürlük ve bağımsızlık yolunda sarsılmaz azmini, kararlılığını, vatanseverliğini ve kahramanlığını ortaya koyarak kazandığı büyük bir zaferdir" dedi. Törene, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Belediye Başkanı AK Parti'li Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, çeşitli sevil toplum kuruluşu temsilcilerdi, şehit yakınları ve gaziler katıldı.