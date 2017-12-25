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Bingöl'de valilikten 'asılsız taciz ve tecavüz paylaşımları' uyarısı (2)- Yeniden

BİNGÖL'de son günlerde kimliği belirsiz bazı kişilerin sosyal medya üzerinden, genç bir kıza tecavüz edildiği yönündeki paylaşımları üzerine valilik tarafından açıklama yapıldı. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği...

Bingöl'de valilikten 'asılsız taciz ve tecavüz paylaşımları' uyarısı (2)- Yeniden
BİNGÖL'de son günlerde kimliği belirsiz bazı kişilerin sosyal medya üzerinden, genç bir kıza tecavüz edildiği yönündeki paylaşımları üzerine valilik tarafından açıklama yapıldı. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, halktan tahriklere kapılmamaları istendi.
Bingöl Valiliği, sosyal medyadaki taciz ve tecavüz paylaşımlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında 'Bingöl’de tecavüz', 'Uyuma Bingöl, susma Bingöl, bir genç kızın hayatı daha karardı' başlıkları altında gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunularak halkın sokağa çıkmaları yönünde tahrik ettikleri belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Güvenlik birimlerimize intikal eden cinsel istismar ve tecavüz vakalarının öncelikle ve ivedilikle tahkikatı yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır. Son olarak 26 Kasım 2017 tarihinde Emniyet Müdürlüğümüze intikal eden çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla ilgili yapılan tahkikat neticesinde 6 kişi gözaltına alınmış olup, bunlardan 5’i adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimizde sosyal medyada paylaşılan tecavüz iddiası bağlamında herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Yapılan paylaşımların halkı kışkırtarak toplumun huzurunu bozmayı, asayiş ve güvenliğini akamete uğratmayı hedeflediği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığıyla yayılmaya çalışılan ve halkı sokağa çağırmak suretiyle huzur ve asayişi bozmayı amaçlayan bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri toplumun huzurunu bozmak isteyenlerin hedeflerine ulaşmalarının önündeki en büyük engel olacaktır. Güvenlik birimlerimiz halkımızın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat görevleri başındadır."

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