Bingöl'de taraftar sahaya girince voleybol maçı yarıda kaldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Birinci Lig Erkekler Kategorisi B Grubu'nun 19'uncu haftasında, Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda dün Solhanspor-Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya geldi. Misafir ekip karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazandı. İkinci setin başlamasıyla birlikte hakemin verdiği bir karara tepki gösteren Solhanspor taraftarları, sahaya girdi. Olayların büyümesi üzerine Tokat Belediye Plevnespor oyuncuları soyunma odasına gitti. Karşılaşmayı yöneten hakemler maçı tatil etti.
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