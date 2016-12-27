Bingöl'de sosyal medyadan terörü öven 2 kişi gözaltına alındı

Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılan açıklamada, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılan açıklamada, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.